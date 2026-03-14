Ceyhan'da kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. İnönü Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

