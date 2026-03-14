Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana şalgam suyunun AB'den tescil alması üreticilerin yüzünü güldürdü

        YAKUP SAĞLAM - Türkiye'nin önemli gastronomi merkezlerinden Adana'da şalgam suyunun Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alması, üreticiler tarafından sevinçle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 11:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Patent ve Marka Kurumunca 2020'de coğrafi işaret tescili alan şalgam suyu, Adana Ticaret Odası öncülüğünde yürütülen çalışmalarla AB'den de tescillendi.

        Şalgam suyu üreticileri, siyah havuç, şalgam turpu ve bulgur unu mayasıyla hazırladıkları içeceği, Avrupa Birliği tesciliyle çok daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefliyor.

        - Şalgam suyunun ihracatı artacak

        Şalgam Üreticileri Derneği Başkanı Selahiddin Nas, AA muhabirine, şalgam suyunun tescillenmesini sevinçle karşıladıklarını söyledi.

        Tanıtım çalışmalarının meyvesini aldıklarını anlatan Nas, tescille içeceğin ününün daha da artacağını ifade etti.

        Nas, kentte üretimi yapılan şalgam suyunun 55 ülkeye ihraç edildiğini belirtti.

        Avrupa Birliği'nden alınan tescille ürünün ihracatının daha da artacağını vurgulayan Nas, şöyle konuştu:

        "Özellikle Avrupa ve o bölgelerde bu ürünün tanınabilmesi için böyle bir belgeye inanılmaz ihtiyacımız vardı. Sonuçta şalgam biliniyor ama Avrupa bilmiyor. Bu belge için özellikle son 3 yıldır çok büyük çabalar ve çalışmalar oldu. O çalışmaların sonucunda bu belgeyi alabildik. İçecekte Türkiye'nin AB coğrafi işaretli ilk ürünü oldu. Avrupa'da satışlarımızı en az iki veya üç kata çıkaracak. Dünyada bizim dışımızda şalgam üreten başka bir ülke yok, bilen de yok. Onun için bu belge, bize dünyanın diğer farklı ülkelerinde de önümüzü açtı. Bu belgenin olması, özellikle Amerika kıtasında, Kanada ve Japonya taraflarında önümüzü açacak."

        - "Şalgamı dünyaya tanıtacağız"

        Üretici İlhan Kurnaz da şalgam suyunun kebabın yanında tüketilen vazgeçilmez bir içecek olduğunu dile getirdi.

        Şalgam suyunun AB'den tescil almasının ürünün yanı sıra kentin tanıtımına da büyük katkı sağlayacağını belirten Kurnaz, şöyle konuştu:

        "Şalgam, çok tüketilen bir içecek. Son yıllarda tüketimi daha da arttı. Doğal olduğundan dolayı insanlar tamamen şalgama yöneldiler. Şalgam suyunun Avrupa'dan tescil alması, bizim için çok iyi oldu. Eminim ki bundan sonra işlerimize çok katkı sağlayacak. Şalgamı dünyaya tanıtacağız, bundan daha iyi bir şey olamaz. Tescili aldıktan sonra satışlarımız katlar diye düşünüyorum."

        Kenan Konak de tescil sayesinde şalgam suyu satışlarının daha da artacağını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Donald Trump: Hark Adası'nı vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Part time çalışmada borçlanma hakkı
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        Meteoroloji saat verip uyardı... Üç bölgede yağış var!
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Silinmez bir iz bıraktı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Anne ve anneannesini katletti! Akıl sağlığı tam çıktı! 'İndirimli' ceza açıklandı...
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Semih Kılıçsoy açıkladı: Beşiktaş'tan niye ayrıldı?
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        Haftanın Kitapları
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Fenerbahçe'nin namağlup serisi bitti!
