Adana'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki 21 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda 4 kilo 389 gram sentetik uyuşturucu, 500 uyuşturucu etkili hap, 5 gram kokain ve 2 hassas terazi ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin bazı adreslere baskın yaparak çeşitli yerlere gizlenen uyuşturucuları bulması polis kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.