Kozan'da 4 mahalledeki meralar gübrelendi

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 4 mahalledeki 913 dekar merada gübreleme çalışması gerçekleştirildi.





"Mera Islah ve Amenajman" projesi kapsamında, Tepecikören, Yüksekören, Hamamköy ve Çobanpınarı mahallelerinde gübreleme çalışması yapıldı.



Meraların verimliliğinin artırılması, ot kalitesinin yükseltilmesi ve hayvancılık faaliyetlerine katkı sağlanması amacıyla 913 dekar alan gübrelendi.



Programa, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mutlu Karataş, teknik personel ve üreticiler katıldı.



