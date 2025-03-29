Adana'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Sabahattin Ceylan (68) idaresindeki 01 APF 253 plakalı motosiklet, D-400 kara yolu Büyükmangıt mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ceylan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ceylan'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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