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        Adana'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 13:29 Güncelleme: 29.03.2025 - 13:29
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        Adana'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Sabahattin Ceylan (68) idaresindeki 01 APF 253 plakalı motosiklet, D-400 kara yolu Büyükmangıt mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ceylan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Ceylan'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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