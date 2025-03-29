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        Adana'da evde çıkan yangında 2 çocuk öldü

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 22:15 Güncelleme: 29.03.2025 - 22:25
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        Adana'da evde çıkan yangında 2 çocuk öldü
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde Y.G'ye ait iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangının söndürülmesinin ardından ikamete giren ekipler, zihinsel engelli D.G. (6) ile kuzeni K.C.N'nin (5) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yangın sırasında Y.G'nin komşuda olduğu öğrenildi. Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen aile ve yakınları gözyaşı döktü.

        Ekiplerin incelemesinin ardından 2 kuzenin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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