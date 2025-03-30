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        Adana'da ruhsatsız 4 tabanca ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı

        Adana'da gerçekleştirilen operasyonda 3 ruhsatsız, bir havalı tabanca ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 09:47 Güncelleme: 30.03.2025 - 09:47
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        Adana'da ruhsatsız 4 tabanca ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı
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        Adana'da gerçekleştirilen operasyonda 3 ruhsatsız, bir havalı tabanca ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı.

        Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik çalışma kapsamında bir iş yerine operasyon düzenledi.

        Adresteki çöp kovası, buzdolabının üstü ile bir otomobilde arama yapan ekipler, 3 ruhsatsız tabanca, bir havalı tabanca, 4 şarjör, 11 mermi buldu.

        Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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