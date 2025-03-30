Adana'da ruhsatsız 4 tabanca ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı

Adana'da gerçekleştirilen operasyonda 3 ruhsatsız, bir havalı tabanca ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik çalışma kapsamında bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adresteki çöp kovası, buzdolabının üstü ile bir otomobilde arama yapan ekipler, 3 ruhsatsız tabanca, bir havalı tabanca, 4 şarjör, 11 mermi buldu.

Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.