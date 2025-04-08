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        Yolcu otobüsünün bagajında ele geçirilen 1400 kilogram içyağı imha edildi

        Adana'nın Pozantı ilçesinde yolcu otobüsünün bagajındaki çuvallarda bulunan 1400 kilogram içyağı imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 14:19 Güncelleme: 08.04.2025 - 14:36
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        Yolcu otobüsünün bagajında ele geçirilen 1400 kilogram içyağı imha edildi
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde yolcu otobüsünün bagajındaki çuvallarda bulunan 1400 kilogram içyağı imha edildi.

        Bursa'dan yola çıkan plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü, mola için Adana-Pozantı kara yolundaki dinlenme tesisinde durdu.

        Yolcuların aracın bagajından kötü koku geldiği ihbarı üzerine tesise polis ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin incelemesinde bagajdaki çuvallarda 1400 kilogram küçükbaş içyağı bulundu.

        Kontrolün ardından söz konusu yağlar imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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