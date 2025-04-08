Yolcu otobüsünün bagajında ele geçirilen 1400 kilogram içyağı imha edildi

Yolcuların aracın bagajından kötü koku geldiği ihbarı üzerine tesise polis ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bursa'dan yola çıkan plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü, mola için Adana-Pozantı kara yolundaki dinlenme tesisinde durdu.

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