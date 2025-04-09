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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı'dan Polis Haftası mesajı

        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 11:19 Güncelleme: 09.04.2025 - 11:19
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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı'dan Polis Haftası mesajı
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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kanlı, mesajında, Türk Polis Teşkilatının ülkenin huzuru, güvenliği ve devletin bölünmez bütünlüğü için mücadele ettiğini belirtti.

        Teşkilatın 180'inci kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutlayan Kanlı, "Köklü geçmişiyle, değişen teknolojiye eş zamanlı uyumuyla, yetişmiş insan gücüyle kamu düzeninin korunmasında, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasında vazgeçilmez öneme sahip olan Türk Polis Teşkilatı onurumuzdur, gururumuzdur." ifadesini kullandı.

        Kanlı, şehitleri rahmetle, gazileri de minnetle andığını kaydetti.

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