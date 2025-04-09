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        Adana Demirspor, ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 14 Nisan Pazartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 20:04 Güncelleme: 09.04.2025 - 21:29
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        Adana Demirspor, ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 14 Nisan Pazartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Akdeniz ekibi, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

        Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda taktik çalışma gerçekleştirildi.

        Mavi-lacivertliler, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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        Galeri

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