Adana'da öğrenciler, pankartlarla sürücüleri kan bağışına davet etti
Adana'da lise öğrencileri, kan bağışına dikkati çekmek için yol kenarında pankart açarak trafikteki sürücüleri okullarındaki bağış noktasına yönlendirdi.
Adana'da lise öğrencileri, kan bağışına dikkati çekmek için yol kenarında pankart açarak trafikteki sürücüleri okullarındaki bağış noktasına yönlendirdi.
Yüreğir ilçesindeki TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarının spor salonunda konuşlanan Türk Kızılayın kan alma birimlerine destek olmak amacıyla girişimde bulundu.
Öğrenciler, karton kağıtlara "Okuldan kaçmadık, derslerimize çalıştık, etkinliklerimize katıldık, sıra kan bağışında", "Bugün dua da bizden kan da. Hayırlı cumalar." yazarak okul önündeki Devlet Bahçeli Bulvarı'na indi.
Yön oklarıyla okullarındaki kan bağışı noktasını işaret eden öğrenciler, kan vermeleri için trafikteki sürücülere çağrıda bulundu.
Öğrencilerin anlamlı davranışı sürücülerin takdirini topladı, vatandaşlardan bazıları okuldaki kan verme noktasına gidip bağış yaptı.
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