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        Adana'da öğrenciler, pankartlarla sürücüleri kan bağışına davet etti

        Adana'da lise öğrencileri, kan bağışına dikkati çekmek için yol kenarında pankart açarak trafikteki sürücüleri okullarındaki bağış noktasına yönlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 13:44 Güncelleme: 11.04.2025 - 13:55
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        Adana'da öğrenciler, pankartlarla sürücüleri kan bağışına davet etti
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        Adana'da lise öğrencileri, kan bağışına dikkati çekmek için yol kenarında pankart açarak trafikteki sürücüleri okullarındaki bağış noktasına yönlendirdi.

        Yüreğir ilçesindeki TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarının spor salonunda konuşlanan Türk Kızılayın kan alma birimlerine destek olmak amacıyla girişimde bulundu.

        Öğrenciler, karton kağıtlara "Okuldan kaçmadık, derslerimize çalıştık, etkinliklerimize katıldık, sıra kan bağışında", "Bugün dua da bizden kan da. Hayırlı cumalar." yazarak okul önündeki Devlet Bahçeli Bulvarı'na indi.

        Yön oklarıyla okullarındaki kan bağışı noktasını işaret eden öğrenciler, kan vermeleri için trafikteki sürücülere çağrıda bulundu.

        Öğrencilerin anlamlı davranışı sürücülerin takdirini topladı, vatandaşlardan bazıları okuldaki kan verme noktasına gidip bağış yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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