Adana'da öğrenciler, pankartlarla sürücüleri kan bağışına davet etti

Yön oklarıyla okullarındaki kan bağışı noktasını işaret eden öğrenciler, kan vermeleri için trafikteki sürücülere çağrıda bulundu.

Öğrenciler, karton kağıtlara "Okuldan kaçmadık, derslerimize çalıştık, etkinliklerimize katıldık, sıra kan bağışında", "Bugün dua da bizden kan da. Hayırlı cumalar." yazarak okul önündeki Devlet Bahçeli Bulvarı'na indi.

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