Adana'da kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Adana'nın Karataş ilçesinde iki gün önce kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor.
Adana'nın Karataş ilçesinde iki gün önce kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde 12 Nisan'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali Tim'in bulunması için yürütülen çalışmalara havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı.
Sabah saatlerinden itibaren JAK ve SAK timlerinin katılımıyla sürdürülen arama tarama çalışmasına, iz takip köpekleri de destek verdi.
Cumali Tim'den 12 Nisan saat 09.00'dan itibaren haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.
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