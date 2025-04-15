Adana'da tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren zanlı tutuklandı

Hadırlı Mahallesi'ndeki portakal bahçesinde 11 Nisan'da Ramazan A, tartıştığı Mehmet Kutlu'yu tabancayla vurarak olay yerinden kaçmıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Kutlu'nun hayatını kaybettiğini belirlemişti. Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 11 Nisan'da Hadırlı Mahallesi'ndeki portakal bahçesinde tartıştığı Mehmet Kutlu'yu (24) tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan Ramazan A'yı (51) yakalamak için geniş kapsamlı araştırma yaptı.

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