Kozan'da Turizm Haftası kutlandı
Kozan ilçesinde Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Kozan ilçesinde Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Ramazanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen programda öğrenciler şiir okudu, öğretmenlerden oluşan koro türküler seslendirdi.
Kutlamalarda ilçedeki okullarda öğrenciler tarafından yapılan turistik eşyalar sergilendi, katılımcılara ikramda bulunuldu.
Programa Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Çoban, kurum müdürleri ile davetliler katıldı.
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