Saimbeyli'de arı kovanlarına ayının zarar verdiği iddiası

Korkması nedeniyle 275 kovanın bulunduğu bölgeye yaklaşmadığını ifade eden Demirboğa, "Sabah geldiğimde 13 kovanın parçalandığını gördüm. Kovanları ayı parçalamıştır. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdum." dedi.

Saimbeyli ilçesinde bir bal üreticisi, 13 kovanına ayı tarafından zarar verildiği iddiasıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdu.

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