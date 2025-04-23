Adana'da evinde 6 bin 48 uyuşturucu etkili hap ele geçirilen zanlı tutuklandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinde 6 bin 48 uyuşturucu etkili hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinde 6 bin 48 uyuşturucu etkili hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Emrah A'nın (36) Çamlıbel Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, bir valizde 6 bin 48 uyuşturucu etkili hap buldu.
Bunun üzerine Emrah A, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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