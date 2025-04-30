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        Adana'da yaptırdığı villasını Filistin'deki hastanenin yeniden inşası için bağışladı

        FİKRET KAVĞALI - Adana'da iş insanı Rıdvan Taştimur, ailesiyle oturmak amacıyla yaptırdığı 2 katlı villasını İsrail'in ablukası altındaki Filistin'de bir hastanenin yeniden inşası için Yetimler Vakfına bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 11:11 Güncelleme: 30.04.2025 - 11:18
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        Adana'da yaptırdığı villasını Filistin'deki hastanenin yeniden inşası için bağışladı
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        FİKRET KAVĞALI - Adana'da iş insanı Rıdvan Taştimur, ailesiyle oturmak amacıyla yaptırdığı 2 katlı villasını İsrail'in ablukası altındaki Filistin'de bir hastanenin yeniden inşası için Yetimler Vakfına bağışladı.

        Evli ve 4 çocuk babası Taştimur, ailesiyle oturmak için merkez Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde 4 Mart 2023'te havuzlu villa yaptırmaya başladı.

        Daha önce de İsrail saldırıları altındaki Filistinlilere yardımlarda bulunan 36 yaşındaki iş insanı, eşinin de rızasını aldıktan sonra taşınma planından vazgeçip 30 Mart'ta tamamlanan 2 katlı villayı bağışlamaya karar verdi.

        Taştimur'un başvurusu üzerine Yetimler Vakfı Adana Temsilciliği yetkililerince villada inceleme yapıldı.

        İnceleme sonrası düzenlenen törende Taştimur, evin anahtarını Yetimler Vakfı Adana Temsilcisi Cevdet Dizlek'e verdi.

        Bağışlanan villanın satışından elde edilecek gelir, Yetimler Vakfı ile Umut Kervanı İnsani Yardım ve Eğitim Kültür Vakfınca, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentindeki Nasser Tıp Hastanesi'nin yeniden inşası için başlatılan çalışmalarda kullanılacak.

        - "Telefonumuzdan izleyemediğimiz görüntüleri kardeşlerimiz bizzat yaşıyor"

        Rıdvan Taştimur, AA muhabirine, Gazze'de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalamadığını söyledi.

        İsrail'in saldırıları nedeniyle Filistinlilerin zorluk çektiğini anlatan Taştimur, "Her gün sosyal medyadan oradaki katliamları görüyoruz. Telefonumuzdan izleyemediğimiz görüntüleri kardeşlerimiz bizzat yaşıyor." dedi.

        Taştimur, daha önce kardeşleriyle topladıkları yardımları Yetimler Vakfı aracılığıyla Filistinlilere ulaştırdıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Yapmış olduğumuz yardımlar beni tam anlamıyla rahatlatmadı. Ruhum rahatlamıyordu çünkü kardeşlerimiz her gün İsrail tarafından katliama maruz bırakılıyordu. Daha farklı bir şeyler yapmam gerektiğine inandım. Villamızı Gazze'de hastane yapımı için bağışlama kararı aldım. Eşimin de rızasını almam gerekiyordu çünkü burayla ilgili çocuklarımızla hayallerimiz vardı. Eşime Gazze'deki hastane için villamızı bağışlamaya niyet getirdiğimi söyledim. Eşim de 'Hiç üzülmem evimiz Gazze'de hastane olsun' dedi. Allah'a hamdolsun çocuklarımla hayalini kurduğumuz villamızı Gazze'ye bağışladım. Rabbimin rızasına yaklaşabildiğimi hissediyorum. Az da olsa içimde huzur var."

        İş insanlarına Filistin'e yardım etmeleri çağrısında bulunan Taştimur, "Zengin insan malını biriktiren çoğaltan değil yeri geldiğinde mazlumlara elini uzatabilendir. Asıl zenginlik budur. Cenabıallah bağışımızı kabul buyursun. İnşallah bu bağışımız hayırlara vesile olur ve örnek teşkil eder. Gazze'yi unutmayalım, devamlı duyuralım. İmkanımız yoksa da dua edelim." diye konuştu.

        - "Bağış büyük örnek teşkil edecektir"

        Yetimler Vakfı Adana Temsilcisi Cevdet Dizlek de savaşın başladığı ilk günden itibaren Gazze'ye insani yardımlarda bulunduklarını belirtti.

        Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Nasser Tıp Hastanesi'nin yeniden inşası için kampanya başlattıklarını kaydeden Dizlek, "Allah nasip ederse Rıdvan kardeşimizin bağışladığı villa, o hastanenin yapımında kullanılacak. Gerçekten anlamlı bir bağış. Bundan sonra bu bağış büyük örnek teşkil edecektir." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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