Adana'da 16 bin 100 paket makaron ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ürün taşındığı ihbarı yapılan bir araca Pozantı ilçesinde operasyon düzenledi.

Adana'da jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta 16 bin 100 paket makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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