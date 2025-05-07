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        Adana'da polis ve öğrenciler aynı tiyatro oyununda rol aldı

        Adana'da polis ve öğrenciler "Bir Kadının Rüyası" adlı tiyatro oyununda birlikte izleyici karşısına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 10:45 Güncelleme: 07.05.2025 - 10:54
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        Adana'da polis ve öğrenciler aynı tiyatro oyununda rol aldı
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        Adana'da polis ve öğrenciler "Bir Kadının Rüyası" adlı tiyatro oyununda birlikte izleyici karşısına çıktı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi, "Sizinle Güvenli Yarınlara" projesi kapsamında, öğrencilere yönelik tiyatro kursu düzenledi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün de destek verdiği kursta 15 öğrenci eğitim aldı.

        Kurs sonunda öğrenciler, Adana Gençlik Merkezinde görevli tiyatro eğitmeni Dicle Kurt'un senaryosunu yazdığı ve yönettiği "Bir Kadının Rüyası" adlı oyunu sahnelemek için polislerle çalışmalara başladı.

        Öğrenciler ve polisler, çalışmalarını tamamladıkları oyunu, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda izleyiciyle buluşturdu.

        Seyirciler, oyunun sonunda polis ve öğrencilerin performansını uzun süre alkışladı.

        Tiyatro oyununu, polis ve öğrencilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş izledi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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