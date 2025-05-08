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        Adana'da Çukurova Ruh Sağlığı Derneği kuruldu

        Adana'da Çukurova Üniversitesi akademisyenleri ile Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, 5 Ocak Devlet Hastanesi ile özel kliniklerde görev yapan psikiyatri hekimlerince Çukurova Ruh Sağlığı Derneği (ÇURSAD) kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 12:41 Güncelleme: 08.05.2025 - 12:41
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        Adana'da Çukurova Ruh Sağlığı Derneği kuruldu
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        Adana’da Çukurova Üniversitesi akademisyenleri ile Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, 5 Ocak Devlet Hastanesi ile özel kliniklerde görev yapan psikiyatri hekimlerince Çukurova Ruh Sağlığı Derneği (ÇURSAD) kuruldu.

        Derneğin kurucu üyeleri, Adana Tabip Odası’nda bir araya gelerek genel kurul öncesi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

        Dernekle bölgede ruh sağlığı hizmetlerinin niteliğini artırılması ve uzmanlar arası işbirliğinin güçlendirmesinin hedeflendiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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