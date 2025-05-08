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        Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Adana'da konuştu:

        Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Biz 19 aylık bu süreç içerisinde nerede bir Filistin eylemi varsa, nerede Gazze'ye ilişkin bir çığlık varsa ya o organizasyonun başını çektik ya da en güçlü sosyal ortak olarak omzumuzu verdik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 22:35 Güncelleme: 08.05.2025 - 22:48
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        Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Adana'da konuştu:
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        Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Biz 19 aylık bu süreç içerisinde nerede bir Filistin eylemi varsa, nerede Gazze'ye ilişkin bir çığlık varsa ya o organizasyonun başını çektik ya da en güçlü sosyal ortak olarak omzumuzu verdik." dedi.

        Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi tarafından Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, eğitim kitlesinin, neslin, geleceğin ve gelecek için ne yapılması gerektiğini çok iyi bilen bireylerden oluştuğunu söyledi.

        Sendikanın, ülkenin geleceği için doğru işler yapmaya gayret göstermeye devam edeceğini belirten Yalçın, şöyle devam etti:

        "Bunu bu topraklara borcumuz olduğundan yapıyoruz, alacağımız olduğundan dolayı değil. Biz bu milletin vergisiyle, katkısıyla maaşını alan kitleler, bu milletin yetiştirdiği evlatlar olarak borçluyuz ama devletten alacaklıyız. Çünkü devlet bizim işverenimiz. Toplu sözleşme masasında milli gelirden payımızı almak için mücadele ediyoruz. Onun için karşı karşıya geliyoruz ve bazen geriliyor, eylem yapıyor, eleştiriyoruz ama bu, devlet düşmanlığına asla bizi sevk edemez."

        Din, dil ve ırk ayrımı yapmadan mazlum kitlelerin sesi olmak için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Yalçın, Gazze'de 19 aydır yaşananlara dikkati çekti.

        Soykırıma sessiz kalmanın, ona ortak olmak olduğunu vurgulayan Yalçın, "Biz 19 aylık bu süreç içerisinde nerede bir Filistin eylemi varsa, nerede Gazze'ye ilişkin bir çığlık varsa ya o organizasyonun başını çektik ya da en güçlü sosyal ortak olarak omzumuzu verdik. Boykotu devam ettirmeliyiz. Boykot haysiyetli bir duruştur." değerlendirmesinde bulundu.

        8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin yaklaştığını hatırlatan Yalçın, kamudaki çarpık ücret skalasının düzenlenmesi ve memurun bu konudaki eleştirel durumunun görülmesi gerektiğini ifade etti.

        Yalçın, kamu görevlisinin, üyelerinin, ülkenin yanında olduklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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