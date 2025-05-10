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        Adanaspor-Boluspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında konuk ettiği Geosis Boluspor'a 7-0 mağlup olan Adanaspor'un teknik sorumlusu Yılmaz Akbaşlı, "Bundan sonra söyleyecek fazla bir şey yok. Her iki takıma da gelecek sezon için başarılar diliyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 18:49 Güncelleme: 10.05.2025 - 19:15
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        Adanaspor-Boluspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında konuk ettiği Geosis Boluspor'a 7-0 mağlup olan Adanaspor'un teknik sorumlusu Yılmaz Akbaşlı, "Bundan sonra söyleyecek fazla bir şey yok. Her iki takıma da gelecek sezon için başarılar diliyorum." dedi.

        Akbaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugünkü maçın hedefi olan ve hedefi olmayan iki takımın karşılaşması olduğunu söyledi.

        Futbolcuların sahada onurlarını, karakterlerini, her şeylerini koyduklarını belirten Akbaş, "Genç oyuncularımız ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ancak futbolda hedef olmayınca performansta doğal olarak bir düşüş yaşanıyor. Zaten bu oyuncular genç sporcular. Biz ikinci devrede neredeyse takımın tamamını, en azından yarısını değiştirdik. Geleceğe yatırım yapmak istedik." diye konuştu.

        Akbaş, ikinci yarıda oyuncularının iyi mücadele ettiklerini anlatarak, "Bundan sonra söyleyecek fazla bir şey yok. Her iki takıma da gelecek sezon için başarılar diliyorum. Boluspor’a da play-off'ta başarılar." dedi.

        - Geosis Boluspor cephesi

        Geosis Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak da belki de son yıllarda ligin en çekişmeli sezonunu yaşadıklarını söyledi.

        Çok kritik bir maç kazandıklarını aktaran Koşukavak, "Çok güzel bir yarış oldu, son haftaya kadar sürdü. Teknik ekip, oyuncular olarak ne gerekiyorsa büyük bir özveriyle çalıştık ve çok şükür play-off’a kaldık. İnşallah play-off'ta da tüm gücümüzü ortaya koyacağız. Çünkü herkes üçüncü sıradaki takımı bekliyor. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Takım olarak çok zorluklarla uğraştık. Şubat ayından bu yana, yani dört aydır iç saha maçı oynamıyor Boluspor. Buna rağmen gururla, onurla, son düdüğe kadar mücadelemizi verdik. Biz buradayız dedik." diye konuştu.

        Oyuncularını tebrik eden Koşukavak, şunları kaydetti:

        "Oyuncularımı yürekten kutluyorum, her şeyi hak ediyorlar. Belki de takdire şayan bir dört ay geçirdik. Tüm Bolu camiasına, Bolu halkına, Boluspor'a hayırlı olsun. İnşallah sonu daha da güzel olur. Bugün itibarıyla bir eşiği aştık. Bizim için bu da bir araç, bir adım. Buraya kadar geldik. Bundan sonra da başarabilirsek, hedefimiz olan Süper Lig'e çıkmak için oyuncularımla birlikte var gücümüzle çalışacağız. İnşallah bunu da başarırız."

        Adanaspor'a da gelecek yıl başarı dileyen Koşukavak, "Geçen sene de iki puanla geldim, play-off oynadık. O dönem kadro yapısında büyük sıkıntılar vardı. Bu sezon ise farklı zorluklar vardı; stat sorunu, ekonomik sıkıntılar, şehirde biraz duyarsızlık... Ama tüm bunlara rağmen çok önemli işler başardık." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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