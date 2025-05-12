Adana'da 2 bin litre etil alkol ele geçirildi
Adana'da jandarmanın düzenlediği operasyonda iki bin litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.
Adana'da jandarmanın düzenlediği operasyonda iki bin litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkol ve alkol ürünlerinin satış ve üretiminin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelendikleri kamyonu Pozantı Otoyolu'nda durdurdu.
Araçta yapılan incelemede kaçak olduğu belirlenen iki bin litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
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