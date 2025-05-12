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        Adana'da 2 bin litre etil alkol ele geçirildi

        Adana'da jandarmanın düzenlediği operasyonda iki bin litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 08:17 Güncelleme: 12.05.2025 - 08:17
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        Adana'da 2 bin litre etil alkol ele geçirildi
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        Adana'da jandarmanın düzenlediği operasyonda iki bin litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkol ve alkol ürünlerinin satış ve üretiminin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

        Ekipler, şüphelendikleri kamyonu Pozantı Otoyolu'nda durdurdu.

        Araçta yapılan incelemede kaçak olduğu belirlenen iki bin litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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