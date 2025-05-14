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        Adana ve Mersin'de Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu kutlandı

        Adana ve Mersin'de, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklarda kutlama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 23:48 Güncelleme: 14.05.2025 - 23:59
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        Adana ve Mersin'de Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu kutlandı
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        Adana ve Mersin'de, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklarda kutlama yaptı.

        Adana'da, Galatasaray taraftarları, takımlarının Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u mağlup ederek kupaya uzanmasının ardından sokaklara çıktı.

        Marşlar söyleyen taraftarlar, meşalelerle takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

        Bazı taraftarlar araçlarıyla oluşturdukları konvoyla kentteki cadde ve bulvarlarda tur attı.

        - Mersin

        Mersin'de taraftarlar, merkez Mezitli ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Galatasaray Meydanı'nda buluştu.

        Ellerindeki meşalelerle marşlar söyleyip şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, mutluluklarını paylaştı.

        Galatasaray bayraklarıyla şampiyonluğun coşkusunu yaşayan taraftarlar araçlarıyla korna çalarak şehir turu attı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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