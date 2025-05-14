Adana ve Mersin'de Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu kutlandı

Bazı taraftarlar araçlarıyla oluşturdukları konvoyla kentteki cadde ve bulvarlarda tur attı.

Adana ve Mersin'de, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklarda kutlama yaptı.

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