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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Adana'yı ziyaret etti

        MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, partisinin Adana İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 21:27 Güncelleme: 19.05.2025 - 21:32
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Adana'yı ziyaret etti
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, partisinin Adana İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

        Durmaz, kentteki programı kapsamında, İl Başkanı Yusuf Kanlı ile bir araya geldi, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Cumhur İttifakı ile uyum içerisinde bulundukları yerlerde şehre değer katan projeler ürettiklerini kaydeden Durmaz, "Belediyelerimiz daima başarıya odaklı ve disiplinli bir çalışma içindeler. Bizler de her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Türk siyasetinde Adana'nın çok ayrı, özel ve değerli bir yeri olduğunu söyleyen Durmaz, "Liderimizin memleketi olması, ülkücü harekete çok sayıda dava insanımızı yetiştirmiş olması, çok bedeller ödemiş olması Adana'yı bizim gönlümüzde apayrı bir yere koymamıza sebep oldu. O yüzden Adana'nın, Adanalının ihtiyaç duyduğu hemen her konuda bütün benliğimizle, bütün samimiyetimizle elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı da Durmaz'ın ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

        Cumhur İttifakı olarak Adana'da uyum içerisinde çalıştıklarını vurgulayan Kanlı, MHP'li teşkilatların, belediyelerin ve bağlı kurumların da aynı anlayışla hizmet üretmenin çabası içinde olduklarını ifade etti.

        Ziyarette MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, MYK Üyesi Mustafa İzgioğlu, MYK Üyesi Yeşim Akkaş, Ülkü Ocakları İl Başkanı Cem Tutsoy, İl Divan Kurulu üyeleri ve MHP ilçe başkanları da bulundu.

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