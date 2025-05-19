MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Adana'yı ziyaret etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, partisinin Adana İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

Durmaz, kentteki programı kapsamında, İl Başkanı Yusuf Kanlı ile bir araya geldi, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhur İttifakı ile uyum içerisinde bulundukları yerlerde şehre değer katan projeler ürettiklerini kaydeden Durmaz, "Belediyelerimiz daima başarıya odaklı ve disiplinli bir çalışma içindeler. Bizler de her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türk siyasetinde Adana'nın çok ayrı, özel ve değerli bir yeri olduğunu söyleyen Durmaz, "Liderimizin memleketi olması, ülkücü harekete çok sayıda dava insanımızı yetiştirmiş olması, çok bedeller ödemiş olması Adana'yı bizim gönlümüzde apayrı bir yere koymamıza sebep oldu. O yüzden Adana'nın, Adanalının ihtiyaç duyduğu hemen her konuda bütün benliğimizle, bütün samimiyetimizle elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı da Durmaz'ın ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.