Kozan'da özel gereksinimli bireyler için etkinlik düzenlendi

Programa, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı Kürşat Koç, Beyazay Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ünal, Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Harun Ünlü ile özel gereksinimli bireyler ve aileleri katıldı.

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