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        Adana'da dolandırıcılık sanığına 4,5 yıl hapis cezası

        Adana'da sosyal medya üzerinden oto yedek parçası satışı bahanesiyle bir kişiden 6 bin 250 lira alan sanığa "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 6 ay hapis ve 24 bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 17:57 Güncelleme: 20.05.2025 - 17:57
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        Adana'da dolandırıcılık sanığına 4,5 yıl hapis cezası
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        Adana'da sosyal medya üzerinden oto yedek parçası satışı bahanesiyle bir kişiden 6 bin 250 lira alan sanığa "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 6 ay hapis ve 24 bin lira adli para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık H.Ç. ve taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın sosyal medya hesabında otomobil motoruna ait silindir kapağını satışa koyduğunu, yedek parça için sanıkla müşteki İ.A'nın irtibat kurduğunu ve sanığın da müştekiye ödeme yapması için banka hesabını verdiğini belirtti.

        Savcı ayrıca müştekinin, sanığın banka hesabına 6 bin 250 lira havale ettiğini, para yatırıldıktan sonra sanık H.Ç'nin iletişimi kestiği ve yatırılan parayı da çektiği bildirilen iddianamede, sanığın "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık H.Ç. suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini talep etti.

        Müşteki avukatı ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti de "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanık H.Ç'yi 4 yıl 6 ay hapis ve 24 bin lira adli para cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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