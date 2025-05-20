Adana'da dolandırıcılık sanığına 4,5 yıl hapis cezası

Adana'da sosyal medya üzerinden oto yedek parçası satışı bahanesiyle bir kişiden 6 bin 250 lira alan sanığa "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 6 ay hapis ve 24 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık H.Ç. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın sosyal medya hesabında otomobil motoruna ait silindir kapağını satışa koyduğunu, yedek parça için sanıkla müşteki İ.A'nın irtibat kurduğunu ve sanığın da müştekiye ödeme yapması için banka hesabını verdiğini belirtti.

Savcı ayrıca müştekinin, sanığın banka hesabına 6 bin 250 lira havale ettiğini, para yatırıldıktan sonra sanık H.Ç'nin iletişimi kestiği ve yatırılan parayı da çektiği bildirilen iddianamede, sanığın "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık H.Ç. suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini talep etti.