Adana'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, B.B. idaresindeki 01 D 4144 plakalı otomobil, Varsaklar Mahallesi Sırkıntı Caddesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Sürücü B.B. yaralandı, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı daha sonra Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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