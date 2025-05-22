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        Adana'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 00:50 Güncelleme: 22.05.2025 - 00:57
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        Adana'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, B.B. idaresindeki 01 D 4144 plakalı otomobil, Varsaklar Mahallesi Sırkıntı Caddesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

        Sürücü B.B. yaralandı, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı daha sonra Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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