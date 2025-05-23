Depremde 96 kişinin öldüğü apartmanla ilgili 7 eski kamu görevlisi hakim karşısında

Adana'da 6 Şubat 2023'teki ilk depremde 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili dönemin 7 kamu görevlisinin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan ve müdür yardımcısı Sitare Koçoğlu, belediyede görevli Harita Şube Şefi Gökalp Çubukçu, inşaat mühendisi Ferhat Yağ, mimar Sevda Canpolat, makine mühendisi İmran Arısoy, iskan komisyonu üyesi Can Mustafa Eren ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Alim Erdoğan, görevde olduğu süre zarfında kimi binalara ruhsat verdiklerini belirterek, ruhsat verildikten sonra sorumluluğun müteahhit ile fenni mesulde olduğunu söyledi.

Belediye imar müdürlüklerinin kısıtlı sayıda personelle çalıştığını öne süren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ruhsat verilirken yüklenici projeyi hazırlar ilgili odalardan geçer ve belediyeye gelir. Belediyenin teknik ekipleri vardır. Onlar kontrolleri yerine getirir. Yapının imar mevzuatına göre denetimi yapılır ve yapı ruhsatı verilir. Ruhsat verildikten sonra artık sorumluluk müteahhit ve fenni mesule geçer. Bunlar işleri yürütürler. Bu binada özelinde de bu işler yapıldı. Ruhsat için fenni mesullerin raporlarını almamız bizim için yeterli oluyordu. Belediyenin ilgili birimleri yapıyı kontrol ederken teknik şartnamelerin yerine getirilip getirilmediğini denetler. Biz o yıl imar müdürlüğü olarak 700 projeye onay verdik. Binanın yıkılmasına ilişkin herhangi bir kusurum yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim."

Sanık Ferhat Yağ da Alpargün Apartmanı'nın projesini kendisinin onaylamadığını iddia ederek şöyle konuştu:

"1994 yılından 2014 yılına kadar belediyenin yapı denetim biriminde görev yaptım. O yıllarda inşaat yoğunluğu çok fazlaydı. Her inşaatın teknik uygulama sorumlusu vardır. Yapı kullanma izni vermek için binanın görülebilen ölçülebilen kısımlarını onaylı projesi ile karşılaştırdık. Ruhsat verilen inşaatın kontrolü fen işleri biriminindir. Alpargün Apartmanı'na 1993 yılında ruhsat verilmiş. O tarihte görevde değildim. İnşaat sırasında ben Alpargün Apartmanı'nın olduğu yerde bulunmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim."