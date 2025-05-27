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        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 11:02 Güncelleme: 27.05.2025 - 11:02
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        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık F.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 28 Aralık 2024'te Barbaros Mahallesi'ndeki evinde sigara paketine gizlediği 6,13 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydı olduğunu belirtti.

        Adreste hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, F.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık ise savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırdığı F.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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