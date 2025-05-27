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        Adana'da devrilen biçerdöverin altında sıkışan sürücüsü kurtarıldı

        Adana'da tarlada devrilen biçerdöverin altında kalan sürücü kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 17:03 Güncelleme: 27.05.2025 - 17:03
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        Adana'da devrilen biçerdöverin altında sıkışan sürücüsü kurtarıldı
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        Adana'da tarlada devrilen biçerdöverin altında kalan sürücü kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Ceyhan ilçesi Gündoğan Mahallesi'ndeki bir tarlada biçerdöverin devrilmesi sonucu henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsü altında kaldı.

        Tarlada bulunanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, biçerdöverin altında sıkışan sürücüyü yaptıkları çalışmayla bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

        Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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