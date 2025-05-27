Adana'da devrilen biçerdöverin altında sıkışan sürücüsü kurtarıldı

İtfaiye ekipleri, biçerdöverin altında sıkışan sürücüyü yaptıkları çalışmayla bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Tarlada bulunanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ceyhan ilçesi Gündoğan Mahallesi'ndeki bir tarlada biçerdöverin devrilmesi sonucu henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsü altında kaldı.

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