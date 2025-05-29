Kozan'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oluyor
Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oluyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oluyor.
İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı yapıların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.
Bazı cadde ve sokaklarda sağanak nedeniyle su birikintileri oluşan ilçede yağış etkisini sürdürüyor.
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