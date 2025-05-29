Kozan'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oluyor

Bazı cadde ve sokaklarda sağanak nedeniyle su birikintileri oluşan ilçede yağış etkisini sürdürüyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oluyor.

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