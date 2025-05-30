Adana'da kiralık otomobil ilanıyla dolandırıcılık yapan sanığa 5 yıl hapis cezası verildi

Adana'da kiralık otomobil ilanıyla bir kişiyi 2 bin lira dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 5 yıl hapis ve 4 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık S.B. ile müşteki K.C. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, olay günü müşteki K.C'nin internette kiralık araç ilanı görmesi üzerine sanık S.B. ile irtibata geçtiğini, bir günlük araç kiralama konusunda müşteki ile sanığın 2 bin lira bedel üzerinden anlaştığını ve müştekinin sanığın verdiği banka hesabına 2 bin lirayı gönderdiğini belirtti.

Savcı ayrıca, sanığın hesabına para geldikten sonra müşteki K.C. ile iletişimi kestiğini ve yabancı uyruklu bir kişiye ait telefon hattı kullandığının tespit edildiğini bildirerek, S.B'nin "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.