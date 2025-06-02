Adana'da uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde uçuruma devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan 3 yaralı, vatandaşların da yardımıyla yukarıya çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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