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        Adana'da evinde ve otomobilinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

        Adana'da polis ekiplerince, ikametinde ve aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 09:57 Güncelleme: 03.06.2025 - 09:57
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        Adana'da evinde ve otomobilinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
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        Adana'da polis ekiplerince, ikametinde ve aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Hakan T'nin (35) merkez Sarıçam ilçesindeki evinde ve otomobilinde arama yaptı.

        Aramalarda 20,35 gram sentetik uyuşturucu ile 43 uyuşturucu etkili hap bulundu.

        Bunun üzerine şüpheli Hakan T, gözaltına alındı.

        Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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