Şehit Pilot Teğmen Fehmi Alemdar'ın adı Adana'da bulvara verildi

Murat Alemdar da amcasının isminin sonsuza kadar yaşayacağını belirtti.

Şehidin yeğeni Gökhan Tüccar, törende, dayısının adının yıllar sonra bir bulvara verilmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bu kapsamda Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir bulvara şehidin ismi verildi.

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