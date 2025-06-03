Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Balcalı Hastanesi'nde "Sigara Bırakma Polikliniği" açıldı

        Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde "Sigara Bırakma Polikliniği" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 15:33 Güncelleme: 03.06.2025 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balcalı Hastanesi'nde "Sigara Bırakma Polikliniği" açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde "Sigara Bırakma Polikliniği" açıldı.

        Sigarayı bırakmak isteyenlere çeşitli alanlarda uzmanlar eşliğinde destek verilmesi amaçlanan poliklinik, hastanenin Mediko Sosyal Merkezi binasında hizmet verecek.

        İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Tanju Altunsu, açılışta, tütünle mücadelede gelinen noktanın çok önemli olduğunu belirtti.

        ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş de üniversite olarak hedeflerinin dumansız kampüs alanı oluşturmak olduğunu ifade etti.

        Polikliniğin bu hedefe önemli katkıda bulunacağını belirten Beriş, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile polikliniğin açılışı yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmaris depreminde 14 yaşındaki Afra hayatını kaybetti!
        Marmaris depreminde 14 yaşındaki Afra hayatını kaybetti!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Fenalaşıp araçtan indi... Ölüme uzandı!
        Fenalaşıp araçtan indi... Ölüme uzandı!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        İlker Aksum'dan açıklama
        İlker Aksum'dan açıklama
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"

        Benzer Haberler

        Şehit Pilot Teğmen Fehmi Alemdar'ın adı Adana'da bulvara verildi
        Şehit Pilot Teğmen Fehmi Alemdar'ın adı Adana'da bulvara verildi
        Adana'da metruk binada uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 11 yıl hapis ce...
        Adana'da metruk binada uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 11 yıl hapis ce...
        Adana'da Karataş sahil şeridindeki kaçak yapılar yıkılıyor
        Adana'da Karataş sahil şeridindeki kaçak yapılar yıkılıyor
        Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç kentin ihracat rakamlarını değerlend...
        Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç kentin ihracat rakamlarını değerlend...
        Adana'da babasını bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa 10 yıl 10 ay h...
        Adana'da babasını bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa 10 yıl 10 ay h...
        Adana'da 11 milyon 687 bin 500 makaron ele geçirildi
        Adana'da 11 milyon 687 bin 500 makaron ele geçirildi