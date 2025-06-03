Balcalı Hastanesi'nde "Sigara Bırakma Polikliniği" açıldı

Polikliniğin bu hedefe önemli katkıda bulunacağını belirten Beriş, emeği geçenlere teşekkür etti.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş de üniversite olarak hedeflerinin dumansız kampüs alanı oluşturmak olduğunu ifade etti.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Tanju Altunsu, açılışta, tütünle mücadelede gelinen noktanın çok önemli olduğunu belirtti.

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