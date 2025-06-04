Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Öte yandan, narkotik ekiplerinin evde yaptığı aramada uyuşturucunun bir kısmını buzdolabında bulması polis kamerasınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Ahmet B. ve Ayhan D'nin birlikte kaldığı merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

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