Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Adana'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 09:51 Güncelleme: 04.06.2025 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Ahmet B. ve Ayhan D'nin birlikte kaldığı merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

        Adreste arama yapan ekipler, 124,86 gram sentetik uyuşturucu ile araç anahtarı görünümlü hassas terazi ele geçirdi.

        Bunun üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, narkotik ekiplerinin evde yaptığı aramada uyuşturucunun bir kısmını buzdolabında bulması polis kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sel gitti, çamur kaldı! Kayıp kişi aranıyor!
        Sel gitti, çamur kaldı! Kayıp kişi aranıyor!
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Dorukhan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Sırt bölgesine sert cisimle vurma!
        Dorukhan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Sırt bölgesine sert cisimle vurma!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Daha 15 yaşındaydı... Genç futbolcu kaza kurbanı!
        Daha 15 yaşındaydı... Genç futbolcu kaza kurbanı!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Netanyahu'dan 1788 kez "hatırlamıyorum" yanıtı
        Netanyahu'dan 1788 kez "hatırlamıyorum" yanıtı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Eski sevgililer yeniden beraber
        Eski sevgililer yeniden beraber
        Belediyeler soruşturmasında 22 tutuklama
        Belediyeler soruşturmasında 22 tutuklama
        Kimse izlemiyor olsa bile kurallara uyanlardan mısınız?
        Kimse izlemiyor olsa bile kurallara uyanlardan mısınız?
        Bayramda çalışan işçiye ücret zorunlu
        Bayramda çalışan işçiye ücret zorunlu
        İsrail Gazze halkının yardım merkezlerine yaklaşmasını yasakladı!
        İsrail Gazze halkının yardım merkezlerine yaklaşmasını yasakladı!
        Yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat! Sıcaklıklar artıyor
        Yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat! Sıcaklıklar artıyor
        Sara'dan Galatasaray itirafı!
        Sara'dan Galatasaray itirafı!
        Türkiye'den vazgeçmiyor
        Türkiye'den vazgeçmiyor
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!

        Benzer Haberler

        Çukurova Üniversitesi öğrencilerinden yıl sonu bale gösterisi
        Çukurova Üniversitesi öğrencilerinden yıl sonu bale gösterisi
        Adana'da ters yöne giren kamyonetin sürücüsü ve sahibine 44 bin 152 lira ce...
        Adana'da ters yöne giren kamyonetin sürücüsü ve sahibine 44 bin 152 lira ce...
        Adana'da kamyonetin çarptığı bisikletli çocuk öldü
        Adana'da kamyonetin çarptığı bisikletli çocuk öldü
        Adana'da panelvanın çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi
        Adana'da panelvanın çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi
        Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Doğru, hububat alım fiyatlarını değerlendir...
        Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Doğru, hububat alım fiyatlarını değerlendir...
        Kozan'da bursluluk sınavında tam puan alan 2 öğrenci ödüllendirildi
        Kozan'da bursluluk sınavında tam puan alan 2 öğrenci ödüllendirildi