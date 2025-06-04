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        Feke'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Adana'nın Feke ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 11:44 Güncelleme: 04.06.2025 - 11:44
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        Feke'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Adana'nın Feke ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Sinan Can A'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, İncirci Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ve yanındaki eşi Gülenden A, sağlık ekiplerince Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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