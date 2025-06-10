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        Adana'nın UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na girmesine yönelik başvurusu ön değerlendirmeden geçti

        Adana'nın UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilmesi için yaptığı başvurunun ön değerlendirmeden geçtiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 17:35 Güncelleme: 10.06.2025 - 17:35
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        Adana'nın UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na girmesine yönelik başvurusu ön değerlendirmeden geçti
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        Adana'nın UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilmesi için yaptığı başvurunun ön değerlendirmeden geçtiği bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentin köklü ve zengin mutfak kültürünü uluslararası alanda daha görünür kılmak adına içeriği ve sunumu titizlikle hazırlanan başvuru dosyasının Paris'te yapılan ön değerlendirmeden geçtiği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yavuz Selim Köşger, kentte yerel yönetimlerle birlikte çok güçlü bir dosya hazırlanarak başvurunun yapıldığını belirtti.

        Süreci yakından takip ettiklerini bildiren Köşger, "Bu dosya, Türkiye'den UNESCO'ya gönderilen tek teklif olma özelliği taşıyor. Yani bu yıl, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na yalnızca Adana, gastronomi şehri ünvanı için aday gösterildi. Paris'teki değerlendirme süreci başarıyla geçildi. Ekim ayında Semerkant'ta gerçekleşecek toplantıda nihai karar açıklanacak. Semerkant, bizim kültürel köklerimize uzak olmayan bir şehir. Umuyoruz ki Adana için uğurlu gelecek. Ekim sonunda ya da kasım başında, Türkiye'nin hak ettiği şekilde Adana, UNESCO Gastronomi Şehri ünvanını almış olacak." ifadelerini kullandı.

        Bu yıl düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ni "Gastronomi Şehri" ünvanına yakışır şekilde yapmayı hedeflediklerini belirten Köşger, "İnsanların Adana'yı severek ziyaret etmesinin en büyük sebeplerinden biri mutfağımız. Elbette kebap en çok bilinen lezzetimiz ama Adana mutfağı sadece kebaptan ibaret değil, 500'ü aşkın yöresel yemeğimiz var. Bunları uluslararası arenaya uygun şekilde tanıtmak ve bu süreci sürdürülebilir kılmak için önemli çalışmalar yapmamız gerekiyor. Gastronomi endüstrisini kuracağız, yeni şefler yetiştireceğiz. Adanalıların cömertçe yaptığı yemek sunumlarını, evrensel zevklere de hitap edecek şekilde çeşitlendireceğiz. Aynı zamanda mutfağımızın geleneksel ve otantik yönünü koruyarak, yenilikçi yorumlarla durağanlıktan uzaklaştıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Köşger, Adana'nın gastronomi ekseninde kalkınmasının stratejik bir hedef olduğunu ve kent esnafının da süreci heyecanla takip ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

        "Adana turizminin ana eksenini gastronomi olarak belirledik. Adana denilince akla ilk gelen şey lezzetler. İnsanlar yeni tatlar keşfetmek istiyorlar. Adana bu anlamda büyük bir potansiyele sahip. Gelen turistin burada günlerce kalıp keyifli zaman geçirebileceği birçok unsurumuz var. Doğal güzellikler, zengin tarih, deniz, yaylalar, antik şehirler, kültürel etkinlikler ve dünyanın beşinci büyük müzesi dahil çeşitli müzelerimiz var. Tüm bu değerleri bir araya getirerek gastronomi odaklı bir kalkınma sağlayacağız. Bu ünvan, başta gastronomi sektörü olmak üzere Adana’daki tüm sektörleri yukarı taşıyacak. En önemlisi de bölge insanı bu süreçten ekonomik ve kültürel olarak kazançlı çıkacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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