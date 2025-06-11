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        Adana'da köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kadını polis kurtardı

        Adana'da köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kadın, polis tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 17:47 Güncelleme: 11.06.2025 - 17:47
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        Adana'da köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kadını polis kurtardı
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        Adana'da köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kadın, polis tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        İddiaya göre, merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi Çatalan Köprüsü'nde manzarayı izleyen Hande Y, dengesini kaybederek Seyhan Baraj Gölü'ne düştü.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polisler, botla bölgeye ulaşarak kadını kurtardı.

        Kıyıya çıkarılan ve hayati tehlikesi bulunmayan kadın, kontrol amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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