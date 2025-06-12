Adana'da yeni evleneceklere ve ailelere, mobilya ve beyaz eşyada indirim sağlanacak

Adana'da, "Aile Yılı" kapsamında yeni evleneceklere ve ailelere yapacakları mobilya ve beyaz eşya alışverişinde indirim sağlanmasına yönelik protokol imzalandı.

Valilik himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve Adana Ticaret Odası arasında protokol imza töreni düzenlendi.

Vali Yavuz Selim Köşger, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, Türk milletinin temel taşının aile olduğunu söyledi.

Türk aile yapısına yönelik sistematik saldırıların olduğunu belirten Köşger, şöyle konuştu:

"Aile yapımızı güçlendirecek, aileyi yeniden kurmaya teşvik edecek, özellikle gençlerin yeniden evlenmelerini teşvik edecek bu tür faaliyetlerin çok önem arz ettiğini biliyoruz. Bir yuva kurarken ihtiyaç olan eşyaları temin eden tüm sektörlerin bu kampanyaya katkı sunmaları çok önem arz ediyor. Türkiye'de ilk defa böyle bir şey Adana'da başlatılmış oldu. Aile gibi önemli bir konuya Adana'nın öncülük etmesi Adana'ya yakışan bir durum."