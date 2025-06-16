Adana Valisi Köşger, mayıstaki asayiş olaylarını değerlendirdi:

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte güvenlik güçlerinin birbirleriyle ve adliyeyle uyum içerisinde çalışmasıyla faili meçhul suçun neredeyse bulunmadığını belirtti.

Köşger, Valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nın ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Türkiye'nin sorunlu bir coğrafyada ayakta kalmayı başaran, birliğini ve dirliğini sürdürmeyi becerebilen ender ülkelerden biri olduğunu ifade eden Köşger, asayiş, güvenlik, iç birlik ve beraberliğin sağlanmasının ne kadar önemli olduğunun bir kere daha anlaşıldığını belirtti.

"Türkiye Yüzyılı"na vurgu yapan Köşger, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde böyle bir iddiayla ülkemizin iç konsolidasyonunu, iç birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini sağlama noktasında her bir vilayetimizde olduğu gibi Adana’da da bütün birimlerimizle gayet uyumlu bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

- Terör operasyonları

Köşger, mayısta PKK/KCK terör örgütüne kırsalda 5, şehir merkezinde 8 olmak üzere 13 operasyon düzenlendiğini, gözaltına alınan 6 kişiden 1'inin tutuklandığını belirtti.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik de 4 operasyon düzenlendiği bilgisini veren Köşger, gözaltına alınan 11 kişinden 8'inin tutuklandığını ifade etti. Asayiş olaylarıyla ilgili de 2024-2025 Mayıs aylarını kapsayan karşılaştırmaları verileri paylaşan Köşger, şöyle devam etti: "Kasten öldürme 2024 yılı mayıs ayında 8 iken bu yıl 6'ya, cinsel taciz 27'den 24'e, çocuğun cinsel istismarı 56'dan 53'e, cinsel saldırı 27'den 14'e, otodan hırsızlık 34'ten 23'e, motosiklet hırsızlığı 63'ten 33'e, evden hırsızlık 66'dan 52'ye, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık 54'ten 49'a, yağma ve gasp 52'den 32'ye, dolandırıcılık ise 92'den 87'ye düşmüştür. Kasten yaralama 710'dan 726'ya, hakaret 140'tan 141'e, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 10'dan 18'e, kişilerin huzur ve sükununu bozma ise 73'ten 93'e yükselmiştir. Ayrıca hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 888 kişi yakalanmış, adli makamlara teslim edilmiştir." Vali Köşger, mayısta kentte düzenlenen operasyonlarda 281 ruhsatsız silah ele geçirildiğini belirtti.

Ruhsatsız silahlarla mücadelede sıfır tolerans uygulamalarının aynı şekilde devam edeceğini ifade eden Köşger, "Adana’da suç işleme oranlarını Türkiye ortalamasının altına düşürünceye kadar bütün alanlarda olduğu gibi bu alanda da halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak açısından bu tür suçlarla mücadele kesintisiz bir şekilde devam edecek." diye konuştu. Vali Köşger, kolluk kuvvetlerinin sahadaki etkinliği ve hızlı mücadele kabiliyetiyle olayların büyük bir bölümünün aydınlatıldığını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Adana'da güvenlik güçlerimizin birbirleriyle ve adliyeyle uyum içerisinde çalışması neticesinde faili meçhul suç neredeyse bulunmamakta. İnsan olan yerde suç işlenmesi de her zaman olası ve mümkün. Esas önemli olan suçların cezasız, karşılıksız kalmaması, suçların faili meçhul kalmamasıdır. O noktada emniyet güçlerimizin her bir birimi gayretli bir şekilde suçları aydınlatıyor."

- Organize suç örgütlerine 7 operasyon düzenlendi Köşger, geçen ay organize suçlarla ilgili 7 operasyon gerçekleştirildiğini, 4 ayrı suç örgütünün çökertildiğini belirterek, gözaltına alınan 284 kişiden 119'unun tutuklandığını ve 904 milyon 703 bin lira değerinde mal varlığına el konulduğunu ifade etti. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında da 184 operasyon gerçekleştirildiğini ve 155 şüphelinin tutuklandığını açıklayan Köşger, operasyonlarda 6 kilogram esrar, 789 gram eroin, 18 kilogram skunk, 600 gram kokain, 8 kilo 781 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 166 kök kenevir, 20 bin 729 uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi. Köşger, ödeme sistemleri dolandırıcılığı, yasa dışı bahis ve bilişim suçlarına yönelik ise 17 operasyon düzenlendiğini, gözaltına alınan 236 zanlıdan 147'sinin tutuklandığını ifade etti. Geçen yılın mayıs ayında trafik kazalarında 6 kişinin vefat ettiğini, bu yılın aynı döneminde ise ölümlü trafik kazasının yaşanmadığını dile getiren Köşger, "Bu sevindirici bir şey. Etkin kontrollerin, yapılan takiplerin ve denetimlerin ne kadar etkili olduğunu gösteren bir rakam." değerlendirmesinde bulundu.