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        Adana'da iş yeri ve otomobil kurşunlayan 2 sanığa 21'er yıla kadar hapis talebi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iş yeri ve otomobil kurşunladıkları gerekçesiyle tutuklanan 2 sanık hakkında 21'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 10:05 Güncelleme: 17.06.2025 - 10:05
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        Adana'da iş yeri ve otomobil kurşunlayan 2 sanığa 21'er yıla kadar hapis talebi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iş yeri ve otomobil kurşunladıkları gerekçesiyle tutuklanan 2 sanık hakkında 21'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Onur Mahallesi'nde Kadir S'ye ait demir doğrama atölyesini ve iş yeri önünde bulunan otomobilini kurşunladıkları gerekçesiyle 29 Kasım 2024'te tutuklanan Kerem K. ve Ural B. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Kadir S'ye cep telefonundan ulaşan bir kişinin 25 milyon lira haraç istediği, bunu kabul etmeyen müştekinin durumu polise bildirdiği belirtildi.

        İddianamede, yüzlerini cerrahi maske, şapka ve kaskla gizleyen motosikletli Kerem K. ve Ural B'nin, Kadir S'nin iş yerini ve otomobilini kurşunladıkları, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek müştekiden 25 milyon lira haraç istedikleri anlatıldı.

        Kerem K. ve Ural B'nin "silahla yağma", "mala zarar verme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 11 yıl 4'er aydan 21'er yıla kadar hapisle cezalandırılması, iddianamede talep edildi.

        İddianamede ifadesine yer verilen sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirtti.

        Tutuklu 2 sanığın yargılaması, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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