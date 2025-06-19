Adana'da 10 çocuk, polis desteğiyle bağlama çalmayı öğrenecek

Polisler, kursa katılan çocukların her birine bağlama hediye etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de ortağı olduğu projeyle uygulanan kursa 10 çocuk katıldı.

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