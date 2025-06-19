Adana'da 10 çocuk, polis desteğiyle bağlama çalmayı öğrenecek
Adana'da Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 10 çocuk, polislerin desteğiyle düzenlenen kursta bağlama çalmayı öğrenecek.
Adana'da Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 10 çocuk, polislerin desteğiyle düzenlenen kursta bağlama çalmayı öğrenecek.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi, "Polisim Yanımda" projesi kapsamında, Seyhan Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklara yönelik bağlama kursu düzenledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de ortağı olduğu projeyle uygulanan kursa 10 çocuk katıldı.
Polisler, kursa katılan çocukların her birine bağlama hediye etti.
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