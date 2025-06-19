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        Adana'da 10 çocuk, polis desteğiyle bağlama çalmayı öğrenecek

        Adana'da Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 10 çocuk, polislerin desteğiyle düzenlenen kursta bağlama çalmayı öğrenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 09:50 Güncelleme: 19.06.2025 - 09:57
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        Adana'da 10 çocuk, polis desteğiyle bağlama çalmayı öğrenecek
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        Adana'da Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 10 çocuk, polislerin desteğiyle düzenlenen kursta bağlama çalmayı öğrenecek.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi, "Polisim Yanımda" projesi kapsamında, Seyhan Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklara yönelik bağlama kursu düzenledi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de ortağı olduğu projeyle uygulanan kursa 10 çocuk katıldı.

        Polisler, kursa katılan çocukların her birine bağlama hediye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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