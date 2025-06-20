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        "Adana'nın İmajı: Doğru İletişim, Etik Habercilik ve Dezenformasyonla Mücadele Projesi" tamamlandı

        Adana'da 3 gün süren "Adana'nın İmajı: Doğru İletişim, Etik Habercilik ve Dezenformasyonla Mücadele Projesi" son gün programlarıyla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 17:38 Güncelleme: 20.06.2025 - 17:50
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        "Adana'nın İmajı: Doğru İletişim, Etik Habercilik ve Dezenformasyonla Mücadele Projesi" tamamlandı
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        Adana'da 3 gün süren "Adana'nın İmajı: Doğru İletişim, Etik Habercilik ve Dezenformasyonla Mücadele Projesi" son gün programlarıyla tamamlandı.

        TRT Haber Spikeri Nilgün Balkaç, Adana Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Adana Müze Kompleksi'ndeki son gün etkinliğinde, "Hedef Kitleye Göre İletişim Dili, Basın ve Medya ile Daha Etkili İş Birlikleri" konusunda sunum gerçekleştirdi.

        Balkaç konuşmasında, habercilikte güvenilirliğin, netliğin ve empatiyle iletişimin önemine dikkati çekerek, haberciliğin hassas dengeler üzerine kurulu olduğunu anlattı.

        Kısa ve net anlatımın seyirciyle etkili iletişim için önem taşıdığını dile getiren Balkaç, "Seyirci bizden manşeti bekliyor. Bir fotoğraf karesi, bir manşetle birlikte ya öne çıkar ya da yok olur. Kısa konuşmak, kısa yazmak çok önemli. Sosyal medya çağında da, haberciliğin temel değerleri geçerli. Haberinizi en iyi şekilde verdikten sonra paylaşmalısınız. İnsanların hassasiyetlerine dikkat etmeli, empatiyi elden bırakmamalıyız. Gerçek tektir ve onu doğru şekilde kim anlatıyorsa ayakta kalır." dedi.

        - "Pozitif Habercilik" sunumu

        Daha sonra program kapsamında, "Pozitif Habercilik, Kent İmajı ve Tanıtımı, Medya İşbirliği ve Ortak Çalışmalar" konusu ele alındı.

        Programda konuşan Anadolu Ajansı

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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