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        Adanaspor'da teknik direktörlüğe Cihat Arslan getirildi

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Adanaspor'un yeni teknik direktörü Cihat Arslan oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 17:07 Güncelleme: 23.06.2025 - 17:07
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        Adanaspor'da teknik direktörlüğe Cihat Arslan getirildi
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        TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Adanaspor'un yeni teknik direktörü Cihat Arslan oldu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar Cihat Arslan ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Açıklamada, Arslan'ın gelecek günlerde gerçekleştirilecek imza töreninde resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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