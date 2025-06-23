Adanaspor'da teknik direktörlüğe Cihat Arslan getirildi

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar Cihat Arslan ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Adanaspor'un yeni teknik direktörü Cihat Arslan oldu.

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