Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da sulama kanalına düşen yeğenini kurtarmak isteyen kişi boğuldu

        Adana'da sulama kanalına düşen yeğenini kurtarmak için suya atlayan kişi boğuldu, çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 13:14 Güncelleme: 26.06.2025 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da sulama kanalına düşen yeğenini kurtarmak isteyen kişi boğuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da sulama kanalına düşen yeğenini kurtarmak için suya atlayan kişi boğuldu, çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Merkez Yüreğir ilçesi Ege Bağatur Bulvarı'nda 9 yaşındaki Ayaz Çavuş, dengesini kaybederek DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören dayısı Serdal Çavuş (44) da suya atladı.

        Vatandaşlar, sudaki dayı ve yeğenine can simidi attı. Ayaz Çavuş simide tutunarak sudan çıkarken, Serdal Çavuş vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, dayı ve yeğenini Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        Serdal Çavuş, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü açıklamalar
        NATO zirvesi dönüşü önemli açıklamalar
        NATO zirvesi dönüşü önemli açıklamalar
        Dehşet anı kamerada... Miras için yeğenini böyle yaktı!
        Dehşet anı kamerada... Miras için yeğenini böyle yaktı!
        Kargo gemisinde yangın çıktı, 3 bini aşkın araç sulara gömüldü
        Kargo gemisinde yangın çıktı, 3 bini aşkın araç sulara gömüldü
        Rutte Trump'a neden 'baba' dedi?
        Rutte Trump'a neden 'baba' dedi?
        Efe 3 yaşındaydı... Bir babanın yandığı an!
        Efe 3 yaşındaydı... Bir babanın yandığı an!
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        İstanbul'da gürültü kararı! Para cezası uygulanacak!
        İstanbul'da gürültü kararı! Para cezası uygulanacak!
        Cinsel saldırıya uğradı! Hamile kaldı... Katledildi!
        Cinsel saldırıya uğradı! Hamile kaldı... Katledildi!
        Dev holdingde kardeş kavgası
        Dev holdingde kardeş kavgası
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetlerde: Del Piero gibi bir hayat
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetlerde: Del Piero gibi bir hayat
        Yapay zekaya 2,5 milyar Euro yatırım
        Yapay zekaya 2,5 milyar Euro yatırım
        Trump'tan Fed Başkanı hamlesi! Erken açıklayacak
        Trump'tan Fed Başkanı hamlesi! Erken açıklayacak
        BES'in yarısı altın oldu
        BES'in yarısı altın oldu
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        'Küçük dil'in yokluğu nelere yol açıyor?
        'Küçük dil'in yokluğu nelere yol açıyor?
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da

        Benzer Haberler

        Adana'da 16 yaşındaki yeğenini yanıcı maddeyle yakan amca tutuklandı
        Adana'da 16 yaşındaki yeğenini yanıcı maddeyle yakan amca tutuklandı
        Depremde 56 kişinin öldüğü apartmanla ilgili 9 eski kamu görevlisine de dav...
        Depremde 56 kişinin öldüğü apartmanla ilgili 9 eski kamu görevlisine de dav...
        Miras anlaşmazlığı nedeniyle yeğenini yaktı; o anlar kamerada
        Miras anlaşmazlığı nedeniyle yeğenini yaktı; o anlar kamerada
        Adana'da diş hekimlerine "Temel İmplant Eğitimi" verildi
        Adana'da diş hekimlerine "Temel İmplant Eğitimi" verildi
        Adana'da tırda 87 kilo 214 gram esrar bulunmasıyla ilgili 8 sanıktan 6'sına...
        Adana'da tırda 87 kilo 214 gram esrar bulunmasıyla ilgili 8 sanıktan 6'sına...
        Adana'da karpuzun tarlada kilosu 13 TL'den 5 TL'ye düştü
        Adana'da karpuzun tarlada kilosu 13 TL'den 5 TL'ye düştü