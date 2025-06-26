Adana Ticaret Borsasının haziran ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

Sürdürülebilir tarım teknikleri ve akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasının önemine dikkati çeken Bilgiç, "Su, tarımsal üretimin en kritik önemli girdisidir. Bölgemizde su kaynakları yönetimi konusunda ciddi adımlar gerekmektedir. Mevcut sulama altyapımızın modernizasyonu, damla sulama ve sprinkler sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması öncelikli hedefimizdir." ifadesini kullandı.

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