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        Adana Ticaret Borsasının haziran ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

        Adana Ticaret Borsasının (ATB) haziran ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 13:46 Güncelleme: 26.06.2025 - 13:46
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        Adana Ticaret Borsasının haziran ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
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        Adana Ticaret Borsasının (ATB) haziran ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        ATB Başkanı Şahin Bilgiç, toplantıdaki konuşmasında, tarım sektörünün iklim değişikliğine adaptasyon stratejileri geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

        Sürdürülebilir tarım teknikleri ve akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasının önemine dikkati çeken Bilgiç, "Su, tarımsal üretimin en kritik önemli girdisidir. Bölgemizde su kaynakları yönetimi konusunda ciddi adımlar gerekmektedir. Mevcut sulama altyapımızın modernizasyonu, damla sulama ve sprinkler sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması öncelikli hedefimizdir." ifadesini kullandı.

        Bilgiç, tarımda geleneksel ürünlerin yanı sıra ihracata yönelik katma değerli ürünlere yönelimin teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

        Konuşmanın ardından gündem maddeleri görüşüldü.

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