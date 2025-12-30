Habertürk
        Adana Haberleri

        Adana'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Adana'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        30.12.2025 - 08:33
        Adana'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Adana'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ekipler, "çocuğun nitelikli istismarı" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan N.E'nin ilçede olduğunu tespit etti.

        Kaldığı adrese baskın düzenleyen ekipler, N.E'yi yakaladı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.

