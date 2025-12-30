Adana'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Adana'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler, "çocuğun nitelikli istismarı" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan N.E'nin ilçede olduğunu tespit etti.
Kaldığı adrese baskın düzenleyen ekipler, N.E'yi yakaladı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.
